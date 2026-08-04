Жителю Олекминского района Якутии присвоили звание Героя России

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Жителю Олекминского района Якутии Виктору Софронову присвоено звание Героя России за мужество, самоотверженность и верность воинскому долгу, сообщил глава республики Айсен Николаев.
«Указом президента Российской Федерации жителю Олекминского района Виктору Андреевичу Софронову присвоено звание Героя России. Высшей государственной награды он удостоен за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу», — написал Николаев в канале на платформе «Макс».
По словам главы региона, Софронов стал тринадцатым Героем России из Якутии с начала специальной военной операции.
«Его подвиг — пример мужества, стойкости и преданности своему воинскому долгу», — отметил Николаев.