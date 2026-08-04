Жителю Олекминского района Якутии присвоили звание Героя России

«Указом президента Российской Федерации жителю Олекминского района Виктору Андреевичу Софронову присвоено звание Героя России. Высшей государственной награды он удостоен за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу», — написал Николаев в канале на платформе «Макс».