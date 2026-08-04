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В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полёты

Ограничения введены ради обеспечения безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения в работе введены в санкт-петербургском аэропорту Пулково в ночь на вторник 4 августа. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Сообщается, что воздушная гавань не принимает рейсы, также не производится отправка самолётов.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что утром в понедельник, 3 августа, с обеих сторон перед Крымским мостом появились очереди перед пунктами досмотра. В общей сложности с обеих сторон прохождения досмотра ожидали порядка 150 автомобилей.

Ранее ограничения водились сразу в десяти российских аэропортах.

Накануне один человек погиб, двое ранены под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль.

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