В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения в работе введены в санкт-петербургском аэропорту Пулково в ночь на вторник 4 августа. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Сообщается, что воздушная гавань не принимает рейсы, также не производится отправка самолётов.
«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что утром в понедельник, 3 августа, с обеих сторон перед Крымским мостом появились очереди перед пунктами досмотра. В общей сложности с обеих сторон прохождения досмотра ожидали порядка 150 автомобилей.
Ранее ограничения водились сразу в десяти российских аэропортах.
Накануне один человек погиб, двое ранены под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль.