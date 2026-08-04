«Роза Хутор» открыл раннее бронирование зимнего сезона 2026/2027

Многодневные ски-пассы с открытой датой доступны на период от 2 до 7 дней со скидкой до 35%. Цена зависит от периода катания: есть варианты на любые даты сезона, начиная с 29 декабря, более бюджетные — в периоды с 10 по 31 января и с 9 марта до конца сезона. Самые выгодные условия ждут любителей весеннего катания с 1 апреля, когда снега в горах ещё много, а гостей становится меньше.