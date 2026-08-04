В Омске для многодетных и семей участников СВО снизили цены на аттракционы

В Омске стартовала акция «В парк большой семьёй», которая продлится до 30 сентября. Специальные условия действуют для многодетных семей и семей участников СВО.
В рамках акции прокат аттракционов в парках имени 30-летия ВЛКСМ и «Советский» обойдётся в 149 рублей.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо предъявить карту гостя «Городские Парки» и удостоверение, подтверждающее право на участие в акции.
Уточнить, какие именно аттракционы участвуют в акции, можно в кассах парков или у контролёров-операторов.