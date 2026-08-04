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В Омске для многодетных и семей участников СВО снизили цены на аттракционы

До конца сентября прокатиться на аттракционах дешевле можно будет при наличии карты гостя «Городские Парки» и подтверждающего документа.

Источник: Om1 Омск

В Омске стартовала акция «В парк большой семьёй», которая продлится до 30 сентября. Специальные условия действуют для многодетных семей и семей участников СВО.

В рамках акции прокат аттракционов в парках имени 30-летия ВЛКСМ и «Советский» обойдётся в 149 рублей.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо предъявить карту гостя «Городские Парки» и удостоверение, подтверждающее право на участие в акции.

Уточнить, какие именно аттракционы участвуют в акции, можно в кассах парков или у контролёров-операторов.