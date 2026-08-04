Новая дизельная электростанция мощностью 2 МВт запущена на севере Хабаровского края

В селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края введена в эксплуатацию новая дизельная электростанция (ДЭС). Пусконаладочные работы на объекте завершены, оборудование успешно прошло цикл обкатки и отладки в течение 72 часов под нагрузкой. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В состав ДЭС входят две блочно-модульные установки мощностью 1 МВт каждая. Станция оснащена автоматическими системами пожаротушения и охранной сигнализации, узлами учета электроэнергии и расхода топлива. Для обеспечения работы объекта смонтированы новые трансформаторные подстанции и операторский модуль для размещения дежурного персонала.
— По решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина мы приобретем еще две дизель-генераторные установки мощностью 650 кВт каждая. Они будут синхронизированы с нашими новыми ДЭС. Если мощности новых не будет хватать, им в помощь автоматически будут запускаться генераторы меньшей мощности. Таким образом, мы максимально обеспечим бесперебойное энергоснабжение Чумикана и Нерана, — прокомментировал первый заместитель главы Тугуро-Чумиканского района Илья Пономарев.
В настоящее время электроснабжение социальных объектов и жилого сектора села осуществляется в штатном режиме.
Для северных сел введение в эксплуатацию новых энергоустановок имеет колоссальное значение. Напомним, в феврале в Чумикане сложилась непростая ситуация, когда основной дизель-генератор вышел из строя, оставив два села без электроэнергии. Окончательно решить проблему удалось лишь спустя две недели.