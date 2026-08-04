Новая дизельная электростанция мощностью 2 МВт запущена на севере Хабаровского края

— По решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина мы приобретем еще две дизель-генераторные установки мощностью 650 кВт каждая. Они будут синхронизированы с нашими новыми ДЭС. Если мощности новых не будет хватать, им в помощь автоматически будут запускаться генераторы меньшей мощности. Таким образом, мы максимально обеспечим бесперебойное энергоснабжение Чумикана и Нерана, — прокомментировал первый заместитель главы Тугуро-Чумиканского района Илья Пономарев.