Самая крупная музыкальная школа Новосибирска получила лицензию

«Это современное здание, возведённое в рамках проекта “Академгородок 2.0”, станет крупнейшей музыкальной школой за Уралом. Уникальный комплекс на 800 мест включает 50 классов, два концертных зала, студию звукозаписи и редкие направления обучения, такие как игра на арфе и органе», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.