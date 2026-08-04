Самая крупная музыкальная школа Новосибирска получила лицензию

«Это современное здание, возведённое в рамках проекта “Академгородок 2.0”, станет крупнейшей музыкальной школой за Уралом. Уникальный комплекс на 800 мест включает 50 классов, два концертных зала, студию звукозаписи и редкие направления обучения, такие как игра на арфе и органе», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Он сообщил, что сейчас по договорам КРТ инвесторы завершают капитальный ремонт музыкальной школы № 15 в Советском районе и школы искусств № 24 «Триумф» в Ленинском.
Ещё в четырёх учреждениях выполнили косметические работы.
«Для трёх разрабатывается проектная документация на проведение будущих обновлений», — обозначил перспективы глава горадминистрации.
Параллельно для воспитанников покупают новые музыкальные инструменты: в 2026 году на это направили более 12 млн рублей — в основном по нацпроекту «Семья».
Из 32 муниципальных школ искусств проверку прошли уже около половины. Завершить осмотр всех зданий планируют к 7 августа.