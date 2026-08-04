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Самая крупная музыкальная школа Новосибирска получила лицензию

Новому зданию ДМШ № 10 на улице Терешковой выдали лицензию на соответствие санитарным, противопожарным и образовательным стандартам. Занятия в классах планируют начать с 1 сентября. Сейчас идут последние приготовления.

Источник: Мэрия Новосибирска

«Это современное здание, возведённое в рамках проекта “Академгородок 2.0”, станет крупнейшей музыкальной школой за Уралом. Уникальный комплекс на 800 мест включает 50 классов, два концертных зала, студию звукозаписи и редкие направления обучения, такие как игра на арфе и органе», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он сообщил, что сейчас по договорам КРТ инвесторы завершают капитальный ремонт музыкальной школы № 15 в Советском районе и школы искусств № 24 «Триумф» в Ленинском.

Ещё в четырёх учреждениях выполнили косметические работы.

«Для трёх разрабатывается проектная документация на проведение будущих обновлений», — обозначил перспективы глава горадминистрации.

Параллельно для воспитанников покупают новые музыкальные инструменты: в 2026 году на это направили более 12 млн рублей — в основном по нацпроекту «Семья».

Из 32 муниципальных школ искусств проверку прошли уже около половины. Завершить осмотр всех зданий планируют к 7 августа.