В МВД подготовили алгоритм действий для отдавших деньги курьеру мошенников

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Жертвам дистанционных мошенников, которые отдали деньги курьеру, нужно незамедлительно звонить в полицию. Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
В ведомстве отметили, что в схемах мошенники убеждают жертву передать деньги наличными курьеру. Если человек попался на эту уловку аферистов и отдал все накопления неизвестному лицу, то нужно сразу обратиться в полицию. Можно позвонить по номеру 102 или найти в интернете телефонный номер дежурной части по территориальности.
Затем в МВД советуют максимально подробно описать курьера, а также место и время передачи денег, возможно, также маршрут. Это может позволить установить по камерам, куда уехал преступник, и задержать его.