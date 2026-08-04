В МВД подготовили алгоритм действий для отдавших деньги курьеру мошенников

В ведомстве отметили, что в схемах мошенники убеждают жертву передать деньги наличными курьеру. Если человек попался на эту уловку аферистов и отдал все накопления неизвестному лицу, то нужно сразу обратиться в полицию. Можно позвонить по номеру 102 или найти в интернете телефонный номер дежурной части по территориальности.