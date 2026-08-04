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Крашенинников выступил против снижения возраста уголовной ответственности

Цель наказания не будет достигнута, считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Уголовную ответственность для детей младше 14 лет не нужно вводить в РФ, цель наказания не будет достигнута. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Даже в 14 лет не всегда нужно по полной программе наказывать. А 13, тем более ниже, мне кажется, это неправильно. С точки зрения достижения цели наказания ничего здесь такого не будет», — сказал Крашенинников.

Он отметил, что субъект ответственности «должен быть субъектом» и понимать, что он делает. Мышление и сознание ребенка меняется, и в случае уголовного наказания «он ничему хорошему не наберется» и выйдет из мест лишения свободы «другим человеком», добавил депутат.

Крашенинников подчеркнул, что уголовная система — это система исполнения наказания, а не исправления. «Никто там не исправляет. Вот большевики говорили, что мы исправляем. Это все вранье», — заключил политик.

Согласно Уголовному кодексу РФ, к уголовной ответственности привлекаются лица старше 16 лет. За отдельные преступления ответственность предусмотрена для лиц в возрасте 14 лет, в том числе за убийство и терроризм.

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