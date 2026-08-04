Открыта беговая дорожка на набережной Хабаровска

Наталья Като, представитель подрядной организации, подчеркнула, что в качестве основного материала используется резиновая крошка, а к качеству сырья предъявляются повышенные требования — это обеспечивает безопасность и долговечность покрытия, соответствующего мировым спортивным стандартам. Мастер спорта Наталья Сергеева отметила, что для спортсменов появление такой дорожки — важное улучшение: мягкая поверхность амортизирует нагрузку и защищает суставы, в отличие от асфальтового покрытия.