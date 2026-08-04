Трамп: Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция и энергетика убивают Европу.
— Две вещи убивают Европу. Номер один — иммиграция. Номер два — энергетика, — сказал Трамп журналистам.
Американский лидер призвал остановить нелегальную миграцию, отметив, что Европа пускает многих людей, которые в большинстве случаев не будут помогать ей. По его словам, это огромная проблема для европейских стран, передает РИА Новости.
Десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко на днях прорвались через границу и массово хлынули в испанский эксклав Сеута. Они добирались до города по морю на лодках и надувных кругах. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходит на границе Испании и Марокко.
Около 40 тысяч человек могли незаконно попасть в испанский автономный город Сеута из Марокко. Поток мигрантов не прекратился в ночное время, они продолжали прибывать на территорию города. Ситуация вызвала обеспокоенность у местных властей.
Италия в свою очередь приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса. Премьер страны Джорджа Мелони заявила, что власти готовы принять меры для защиты границ.