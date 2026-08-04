Трамп: Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу

Десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко на днях прорвались через границу и массово хлынули в испанский эксклав Сеута. Они добирались до города по морю на лодках и надувных кругах. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходит на границе Испании и Марокко.