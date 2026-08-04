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Морских диверсантов нашли и взорвали в порту: главная новость СВО 4 августа

ВС РФ наносят удары по порту в Николаеве. Военный эксперт Дандыкин объяснил, почему эта цель не так часто подвергается ударам и что с ней будет дальше. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российская армия нанесла новую серию сокрушительных ударов по портовой инфраструктуре Украины, и если раньше основным «героем» сводок Минобороны была Одесса, то теперь эпицентр огня сместился в Николаев. Оборонное ведомство подтвердило, что за ночь Вооруженные силы РФ поразили четыре работавших на ВСУ сухогруза в акватории Черного моря и в самом николаевском порту.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему удары по этому городу наносятся реже.

«Николаевский порт меньше, чем одесские порты. Одесса — это же главный хаб. Там и Ильичевск, и сама Одесса. Туда бьют чаще в силу того, что это основной узел. А сейчас бьют и по Николаеву, и по Очакову, потому что там остров Первомайский рядом, там сидят диверсанты», — заявил Дандыкин.

По его словам, диверсионная угроза с этого острова стала триггером для наращивания интенсивности ударов.

Обмеление рек, в том числе в Николаеве, резко ограничило возможности маневра для крупных кораблей, сделав их легкой мишенью. Дандыкин подчеркнул, что в портах Николаева прячут не только сухогрузы, но и критически важный технический флот.

«Там могут находиться не только сухогрузы, но и буксиры, без которых крупные корабли не смогут пришвартоваться. В Николаев и другие порты сейчас мало кто ходит. Сейчас наши военные отлавливают и бьют по этим носителям дронов и БЭКов», — пояснил офицер.

Дандыкин подчеркнул, что Россия продолжит наносить точечные удары по портовой инфраструктуре в ответ на непрекращающиеся террористические атаки ВСУ по мирным российским регионам.

«Сухогрузы, носители дронов и БЭКов отлавливают, бьют и будут бить по ним дальше в силу того, что враг не прекращает террористической деятельности. Удары будут наноситься впредь, это удары возмездия, это борьба с терроризмом и пиратством в море», — заявил эксперт.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ задействуют весь арсенал: от ракет и корректируемых авиабомб до беспилотников и собственных безэкипажных катеров.

Днем 3 августа Минобороны также сообщило, что в порту Николаева поражены два сухогруза, осуществлявших разгрузку военных грузов.

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