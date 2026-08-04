Морских диверсантов нашли и взорвали в порту: главная новость СВО 4 августа

«Николаевский порт меньше, чем одесские порты. Одесса — это же главный хаб. Там и Ильичевск, и сама Одесса. Туда бьют чаще в силу того, что это основной узел. А сейчас бьют и по Николаеву, и по Очакову, потому что там остров Первомайский рядом, там сидят диверсанты», — заявил Дандыкин.