Жёсткая кара за маркетплейсы: главные склады взрываются по всей Украине

«Удары по складам связаны с демилитаризацией и ответом за наши маркетплейсы. Терминалы “Новой почты” и “Розетки” используются ВСУ как перевалочные пункты, куда идут поставки наземным транспортом военных грузов из Польши и Румынии. Там может быть всё, что по своим габаритам проходит в фуры, которые они используют для перевозки: вооружение, комплектующие и узлы для дронов», — отметил эксперт.