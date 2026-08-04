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Жёсткая кара за маркетплейсы: главные склады взрываются по всей Украине

На Украине полыхают склады маркетплейсов. Вторичная детонация указывает на то, что там хранились заказы для ВСУ. Об использовании Киевом гражданской инфраструктуры для военных нужд в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал Владимир Рогов.

Источник: Аргументы и факты

На Украине один за другим горят склады маркетплейса «Розетка». Вторичная детонация, о которой сообщают очевидцы, указывает на то, что там хранились военные заказы для ВСУ.

В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что «Розетка», как и «Новая почта», давно интегрированы в логистику ВСУ.

«Давно не секрет, что и “Розетка”, и “Новая почта” глубоко интегрированы в систему военных поставок для ВСУ. Это особо не скрывалось. Причём если с 2014 года “Новая почта” легализовала мародёрство, вывоз украденного с оккупированной части Донбасса, то с 2022 года именно склады “Новой почты” и “Розетки” стали основными логистическими хабами для военной продукции», — сказал он.

Собеседник издания уточнил, что на указанных складах могут храниться боеприпасы, вооружение и амуниция.

«Удары по складам связаны с демилитаризацией и ответом за наши маркетплейсы. Терминалы “Новой почты” и “Розетки” используются ВСУ как перевалочные пункты, куда идут поставки наземным транспортом военных грузов из Польши и Румынии. Там может быть всё, что по своим габаритам проходит в фуры, которые они используют для перевозки: вооружение, комплектующие и узлы для дронов», — отметил эксперт.

Рогов подчеркнул, что удары по складам, уничтожение крупных логистических хабов, железнодорожных мостов, тоннелей и других наземных объектов станут критическими для ВСУ и лишат противника вооружения.

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