Новости Красноярского края 4 августа: визит Путина, рост зарплат, бензин

Накануне, 3 августа, в Красноярск с официальным визитом прибыл президент Владимир Путин. Он пообщался со школьниками на фестивале и обсудил с губернатором важные экономические вопросы: от роста реальных зарплат до строительства многострадального метро. Тем временем краевые власти докладывают о прибытии новых партий бензина и спаде ажиотажа на заправках. Из-за аномальной жары в городах ввели режим «черного неба», а в местном зоопарке празднуют рождение уникального птенца. Главные новости дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Зачем Владимир Путин прилетел в Красноярск.
Владимир Путин посетил церемонию закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который объединил на площадке Сибирского федерального университета (СФУ) талантливых школьников и студентов колледжей.
На встрече с финалистами президент пообщался с подростками из разных уголков страны и из-за рубежа (в Красноярск приехали более 800 участников). Ребята делились своими проектами, достижениями и планами на поступление в вузы. Отвечая на вопрос школьника из Бурятии о том, как правильно настраивать себя на успех, Владимир Путин подчеркнул: «Победа — это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа».
Обращаясь к присутствующим со сцены, президент отметил стратегическую роль принимающего города в масштабах страны. «Красноярск — это географический центр России. Это большой, крупный, промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр Российской Федерации», — заявил Владимир Путин, поблагодарив педагогов и наставников конкурса.
Что обсудили Путин и Котюков на встрече: метро, зарплаты, СВО.
Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Одним из ключевых вопросов обсуждения стало строительство красноярского метротрамвая, проект которого тянется еще с 1983 года.
Глава региона доложил, что вся проектная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы, и сейчас специалисты окончательно просчитывают стоимость работ. В свою очередь, президент выразил надежду, что масштабный проект удастся завершить в ближайшее время, отметив, что «деньги-то есть». Губернатор заверил, что краевые власти прилагают все усилия для реализации поручения.
Владимир Путин высоко оценил кадровую программу для участников СВО «Сибирский характер». По словам губернатора, ее эффективность высока. Назначения на работу в органах власти уже получили 23 из 59 отобранных участников.
Также Михаил Котюков отчитался о социально-экономическом положении региона. За первые пять месяцев текущего года средняя зарплата в Красноярском крае в реальном выражении выросла на 7,7%. Губернатор подчеркнул, что с 2021 по 2025 год оплата труда в регионе увеличилась более чем наполовину, что позволяет краю уверенно удерживать лидерство среди субъектов Сибири.
Кроме того, Михаил Котюков заявил: валовый региональный продукт Красноярского края в ближайшие три года должен вырасти на 1 триллион рублей. Сейчас регион входит в десятку субъектов-лидеров по ключевым экономическим показателям.
Что с бензином в Красноярске 4 августа: новые поставки и стабилизация цен.
Ситуация на топливном рынке региона постепенно стабилизируется. Краевое правительство сообщило о прибытии новой крупной партии горючего напрямую от заводов-производителей. Пополнение резервов позволило заметно сократить автомобильные очереди на АЗС. Минпромторг продолжает контролировать ситуацию, отдавая приоритет снабжению общественного транспорта, оперативных служб и аграриев.
Цены на бензин в крупной краевой сети заправок, являющейся основным поставщиком топлива, внезапно рухнули сразу на 20 с лишним рублей. В начале августа литр АИ-92 отпускают за 63 рубля, АИ-95 продают по 67 рублей, а дизельное топливо оценивают в 84 рубля. Исключение составляет лишь премиальный АИ-98, который стоит 121 рубль за литр.
Крупнейшие федеральные сети удерживают аналогичные, минимальные для рынка прайсы: АИ-92 обходится в 63 рубля, АИ-95 стоит 67 рублей, дизель — 83,56 рубля. Однако у независимых сетевиков ценники по-прежнему остаются высокими: АИ-92 продают за 80,4 рубля, АИ-95 предлагают за 85,4 рубля, а дизельное топливо достигло 99,9 рубля.
Режим НМУ в Красноярском крае: жара и смог.
В регион пришла 30-градусная жара, которая принесла с собой ухудшение экологической обстановки. Среднесибирское УГМС ввело режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) с вечера 3 августа до вечера 4 августа.
Из-за жаркой (местами до +35°C) и абсолютно безветренной погоды вредные выбросы задерживаются в нижних слоях атмосферы. Режим «черного неба» объявлен в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске и еще десятках сельских и городских поселений по всему краю. Жителям рекомендуют ограничить использование личного транспорта.
Напомним, для жаркой погоды у нас есть подборка развлечений на воде: платные бассейны с адресами и ценами, бесплатные и официально разрешенные пляжи, где можно купаться, а также обзор на ночные сапы.
Когда и где отключат холодную воду в августе 2026.
Коммунальщики определились с новыми сроками масштабного отключения холодного водоснабжения. Ранее профилактические работы на водозаборах перенесли из-за затопления строительных котлованов после мощных ливней.
Теперь вода в кранах исчезнет в 23:00 пятницы, 14 августа, и вернется только к 23:00 воскресенья, 16 августа. Под масштабное отключение попадает весь Октябрьский район, часть Железнодорожного (от ж/д путей до улиц Калинина, Озерной, Северо-Енисейской и Маерчака), а также микрорайоны СВЭМ, Афганцев, Славянский, Новалэнд, Шамони, поселок Солонцы и деревня Минино. Горожан просят заранее сделать необходимые запасы питьевой воды.
Впервые за 20 лет: в зоопарке Красноярска вылупился птенец розового фламинго.
В парке флоры и фауны «Роев ручей» случилось историческое пополнение. Впервые с момента основания зоопарка здесь на свет появился птенец розового фламинго. Счастливыми родителями стали самец Франц и самочка Фая, образовавшие пару в прошлом году.
Специалисты долго шли к этому успеху: первые птицы приехали в Красноярск еще в 2004 году, но добиться размножения в неволе не удавалось. Лишь в 2023 году специалисты пошли на хитрость — установили в вольере зеркала и оборудовали специальные зоны для гнездования. Иллюзия большой стаи сработала, и в 2024 году птицы отложили первое яйцо. И хотя прошлогодняя кладка оказалась неудачной, в зоопарке продолжили попытки, которые увенчались появлением здорового птенца.