Новости Красноярского края 4 августа: визит Путина, рост зарплат, бензин

На встрече с финалистами президент пообщался с подростками из разных уголков страны и из-за рубежа (в Красноярск приехали более 800 участников). Ребята делились своими проектами, достижениями и планами на поступление в вузы. Отвечая на вопрос школьника из Бурятии о том, как правильно настраивать себя на успех, Владимир Путин подчеркнул: «Победа — это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа».