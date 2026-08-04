Суд подтвердил законность ареста счетов «Межрегионстроя» на 1,18 млрд

Договор между сторонами был заключён в 2021 году. «Межрегионстрой» не предоставил гарантию возврата аванса, а с декабря 2025 года фактически прекратил работы на объекте. Просрочка по отдельным этапам достигла 600 дней, объём невыполненных работ — 61,25%.