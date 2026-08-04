Суд подтвердил законность ареста счетов «Межрегионстроя» на 1,18 млрд

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа признал законным арест счетов и имущества ООО «Межрегионстрой» на сумму 1,18 миллиарда рублей. Об этом следует из картотеки арбитражных дел.
Меры приняты по иску ООО «Восток ойл» о взыскании неотработанного аванса по строительству нефтепровода Ванкор—Сузун в Красноярском крае.
Подрядчик пытался оспорить арест, ссылаясь на невозможность выплачивать зарплату, налоги и исполнять госконтракты. Однако суд счёл меры законными и соразмерными долгу.
Договор между сторонами был заключён в 2021 году. «Межрегионстрой» не предоставил гарантию возврата аванса, а с декабря 2025 года фактически прекратил работы на объекте. Просрочка по отдельным этапам достигла 600 дней, объём невыполненных работ — 61,25%.
Следующее заседание по делу пройдёт 27 августа.
Ранее мы сообщали, что прокуратура требует 13 млн за незаконный майнинг-бизнес в Красноярске.