Сержант из Хабаровского края восстановил 11 двигателей для КамАЗов

Сержант служит в ремонтно-эвакуационном полку ВВО и отвечает за приём, ремонт и последующую выдачу агрегатов. Он распределяет задачи между специалистами таким образом, чтобы наиболее необходимое оборудование возвращалось в строй в первую очередь.