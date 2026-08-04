Сержант из Хабаровского края восстановил 11 двигателей для КамАЗов

Военнослужащий из Хабаровского края Олег Чернавцев организовал восстановление двигателей, поступивших из передовых подразделений. Только за июль под его руководством отремонтировали 11 силовых агрегатов для автомобилей КамАЗ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Сержант служит в ремонтно-эвакуационном полку ВВО и отвечает за приём, ремонт и последующую выдачу агрегатов. Он распределяет задачи между специалистами таким образом, чтобы наиболее необходимое оборудование возвращалось в строй в первую очередь.
После восстановления двигатели направляют в подразделения для комплектования и ремонта техники. Это позволяет своевременно возвращать машины в эксплуатацию и поддерживать их постоянную готовность.
За организацию работы и выполнение поставленных задач Олег Чернавцев награждён медалями Суворова и Жукова.