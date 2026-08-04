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Сержант из Хабаровского края восстановил 11 двигателей для КамАЗов

Боец служит в ремонтно-эвакуационном полку ВВО и отвечает за приём, ремонт и последующую выдачу агрегатов.

Военнослужащий из Хабаровского края Олег Чернавцев организовал восстановление двигателей, поступивших из передовых подразделений. Только за июль под его руководством отремонтировали 11 силовых агрегатов для автомобилей КамАЗ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Сержант служит в ремонтно-эвакуационном полку ВВО и отвечает за приём, ремонт и последующую выдачу агрегатов. Он распределяет задачи между специалистами таким образом, чтобы наиболее необходимое оборудование возвращалось в строй в первую очередь.

После восстановления двигатели направляют в подразделения для комплектования и ремонта техники. Это позволяет своевременно возвращать машины в эксплуатацию и поддерживать их постоянную готовность.

За организацию работы и выполнение поставленных задач Олег Чернавцев награждён медалями Суворова и Жукова.