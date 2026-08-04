Новый автомобиль за три дня дважды сломался у жителя Алматы

После диагностики они сделали заключение, что двигатель неисправен, а именно головка цилиндра, и предложили замену двигателя. По этой ситуации Амир отказался. Почему? Потому что машина является новой и не проехала даже трех дней. Они подтвердили, что это заводской дефект. Подписав соглашение, Амир лишается права подавать в суд и освещать проблему в СМИ.