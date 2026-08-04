Новый автомобиль за три дня дважды сломался у жителя Алматы

Амир Мыныбаев стал владельцем новой машины в начале июня. Однако радость от покупки была недолгой. Уже по дороге домой в новеньком авто лопнул расширительный бачок системы охлаждения, и двигатель начал перегреваться. Машину эвакуировали в сервисный центр.
После дилер заменил бачок и сообщил, что все устранено. Но через два дня двигатель вновь стал перегреваться — поломка произошла во время поездки. Авто повторно доставили в сервисный центр на эвакуаторе.
После диагностики они сделали заключение, что двигатель неисправен, а именно головка цилиндра, и предложили замену двигателя. По этой ситуации Амир отказался. Почему? Потому что машина является новой и не проехала даже трех дней. Они подтвердили, что это заводской дефект. Подписав соглашение, Амир лишается права подавать в суд и освещать проблему в СМИ.
В настоящее время авто находится в дилерском центре. Официальный дистрибьютор сообщил, что компании известно о ситуации. Во время диагностики выявили неисправности, подлежащие устранению в рамках гарантийных обязательств. Клиенту было предложено урегулировать вопрос путем выкупа автомобиля по полной стоимости. Но клиент выдвинул дополнительные условия выкупа, которые компания не может удовлетворить.
Дилерский центр действует в соответствии с гарантийной политикой производителя и требованиями законодательства Республики Казахстан. Компания не отказывается от исполнения своих обязательств и рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации.
Юристы отметили, если сторонам не удастся достичь компромисса, окончательную правовую оценку ситуации сможет дать только суд. Покупатель вправе обратиться с требованием признать недействительным кредитный договор, оформленный на приобретение автомобиля.
После этого необходимо подать иск в суд по месту нахождения автосалона в районный суд. Истец также вправе потребовать взыскания с автосалона расходов на услуги юриста, компенсации морального вреда и уплаченной государственной пошлины. Расходы автосалона могут оказаться выше. Поэтому, по мнению юриста Габита Омирбека, этот спор лучше урегулировать мирным путем.