Самолет Якутск — Олекминск вернулся в аэропорт вылета по техпричинам

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, по предварительным данным, решение о возвращении самолета было принято по причине технической неисправности. На борту находились четыре члена экипажа и 32 пассажира. «По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи СК России выехали на место происшествия, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.