Самолет Якутск — Олекминск вернулся в аэропорт вылета по техпричинам

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Самолет а/к «Полярные авиалинии» по техническим причинам прервал выполнение рейса из Якутска в Олекминск и вернулся в аэропорт вылета, пострадавших нет, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, сегодня по технической причине воздушное судно Bombardier авиакомпании “Полярные авиалинии”, выполнявшее рейс по маршруту Якутск — Олекминск, вернулось в аэропорт вылета. Пострадавших нет, самолет повреждений не имеет. Посадка совершена благополучно», — говорится в сообщении.
Якутской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов.
Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, по предварительным данным, решение о возвращении самолета было принято по причине технической неисправности. На борту находились четыре члена экипажа и 32 пассажира. «По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи СК России выехали на место происшествия, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.