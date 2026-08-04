В Красноярске перекроют участок улицы 60 лет Октября

В Красноярске 4 августа временно ограничат движение транспорта по улице 60 лет Октября. Перекрытие связано со съемками документального фильма к 50-летию Свердловского района. С 11:00 до 15:00 движение закроют на участке от здания № 54/1 до дома № 84 по улице 60 лет Октября. Для информирования водителей от дома № 6 по улице Парашютной до улицы 60 лет Октября установят дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». На время перекрытия изменятся схемы движения автобусов № 5, 10, 18С, 19, 37, 78, 80 и 92. Общественный транспорт будет объезжать закрытый участок через бульвар Зеленый, улицу Свердловскую и проезд, соединяющий улицы Свердловскую и 60 лет Октября. Из маршрутов временно исключат остановки «Афонтово» и «Хлебзавод». Вместо них автобусы будут останавливаться на остановке «Юбилейная — Свердловская улица». Напомним, что в красноярском поселке Минино отремонтируют семь улиц.