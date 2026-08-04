Днепропетровск в огне: бомбовый удар разнес главный арсенал ВСУ

В ночь на 3 августа по Днепропетровску была зафиксирована самая плотная серия ударов за последний период. Комбинированная атака с применением беспилотников «Герань» и управляемых авиабомб поразила ключевые объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, включая легендарный завод «Южмаш». Однако, как выяснилось, эти предприятия давно перестали быть просто производственными цехами — сегодня это хорошо укрепленные районы с разветвленной сетью подземных коммуникаций, используемые ВСУ для укрытия личного состава и техники. О том, как российская армия вскрывает и нейтрализует эти объекты, aif.ru эксклюзивно рассказал полковник запаса, участник СВО Тимур Сыртланов.