В ночь на 3 августа по Днепропетровску была зафиксирована самая плотная серия ударов за последний период. Комбинированная атака с применением беспилотников «Герань» и управляемых авиабомб поразила ключевые объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, включая легендарный завод «Южмаш». Однако, как выяснилось, эти предприятия давно перестали быть просто производственными цехами — сегодня это хорошо укрепленные районы с разветвленной сетью подземных коммуникаций, используемые ВСУ для укрытия личного состава и техники. О том, как российская армия вскрывает и нейтрализует эти объекты, aif.ru эксклюзивно рассказал полковник запаса, участник СВО Тимур Сыртланов.
Точечный удар по наследию советского ВПК.
Российские военные нанесли результативный ракетно-бомбовый удар по объектам оборонно-промышленного комплекса противника в Днепропетровской области. Целью атаки, в том числе, стали корпуса завода «Южмаш», предприятия, которое десятилетиями обеспечивало нужды сначала советской, а затем и украинской армии.
По словам Сыртланова, нанесение этих ударов было тщательно спланировано и является частью системной работы по нейтрализации военного производства киевского режима.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить точечные ракетно-бомбовые удары, а также удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей территории противника. В том числе — по объектам оборонно-промышленного комплекса бывшей Украины в Днепропетровской области. Речь идет о зданиях бывшего завода “Южмаш”, где в советское время производилась знаменитая ракетно-космическая техника. Уже в период независимой Украины там выпускались ракетная техника и оборудование для ВСУ», — заявил Сыртланов.
Военный эксперт подчеркнул, что подобные предприятия представляют прямую угрозу для безопасности российских подразделений, поэтому точечное огневое поражение цехов и складских помещений завода проводится на регулярной основе. В РФ преследуют цель не просто разрушить инфраструктуру, а ликвидировать технологическую базу, которая напрямую влияет на боеспособность украинской армии.
Укрепрайоны под землей.
Однако промышленные гиганты Днепропетровской области, включая «Южмаш», выполняют и другую, не менее важную функцию. Украинское командование превратило их в укрепленные районы для укрытия личного состава и боевой техники.
Сыртланов пояснил, что советская промышленная архитектура предусматривала наличие мощных подземных убежищ и технических этажей, рассчитанных на защиту от ядерного удара. Сегодня киевский режим использует эти особенности для сохранения живой силы и бронетехники, укрывая их от огня ВС РФ.
Военный эксперт описал алгоритм действий российских войск при выявлении таких целей. По его словам, уничтожение противника на заводских территориях требует тщательной аналитической работы, за которой следует массированный удар.
«Мы прекрасно понимаем, что заводские территории различных предприятий, в том числе на территории Днепропетровской области, где сейчас активно продвигаются российские подразделения, используются противником для укрытия личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Там оборудованы мощные подземные укрытия. В структуре Вооруженных сил Российской Федерации непрерывно проводится анализ разведывательной информации, и после ее обработки планируются и наносятся удары для ликвидации угроз в отношении наших военнослужащих», — сообщил Сыртланов.
Он подчеркнул, что нейтрализация укрепившихся в промзонах формирований ВСУ является одной из приоритетных задач для обеспечения безопасного продвижения российских штурмовых групп и минимизации потерь.
Предвестник наступления и смена настроений в регионе.
По мнению военных экспертов, усиление ракетно-бомбовых ударов по Днепропетровской области является прямым предвестником активизации наступательных действий. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук констатировал, что приближение линии фронта способно спровоцировать недовольство и рост числа людей, готовых открыто выступить против действующей киевской власти и Владимира Зеленского.
«Усиление ударов предшествует активизации наступления. Наряду с Харьковом Днепропетровская область должна будет стать буферной зоной. Днепропетровск — это чистой воды русский город, созданный русским умом и русскими людьми. Падение Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей подрывает бандеровскую идею о превосходстве украинцев над русскими. По мере продвижения наших войск всё больше людей в полный голос говорят, что они русские и хотели бы перейти на сторону России. Это очень болезненно бьёт по Зеленскому», — подчеркнул Матвийчук.
Российские войска продолжают методично уничтожать не только военные объекты, но и саму промышленную базу, позволяющую киевскому режиму вести боевые действия, одновременно готовя почву для возможных политических изменений в регионе.