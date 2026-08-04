Конкурс стенгазет ко Дню дружбы и единения славян прошел в колониях Хабаровского края

В колониях Хабаровского края прошел творческий конкурс, приуроченный ко Дню дружбы и единения славян. Осужденные на протяжении месяца создавали стенгазеты, отражающие славянскую культуру, историю и единство народов. Лучшие работы разместили в клубах учреждений, авторов поощрили. Мероприятие помогло участникам проявить себя, узнать больше о славянских традициях и почувствовать общность с многомиллионной культурной семьей.