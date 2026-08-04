Видео больше всего смотрят в рабочие часы, общение в соцсетях растет к полуночи — big data T2

Мобильный оператор T2 проанализировал новые модели интернет-потребления. Главным центром притяжения внимания остаются соцсети и мессенджеры — ими пользуются до 68% населения РФ, причем 40% клиентов регулярно совмещают общение с видеосмотрением. Более половины просмотров видеоконтента происходит в рабочее время, вечером их число идет на спад — зато к полуночи растет активность в соцсетях. Доля активных пользователей «Госуслуг» за год выросла в 1,5 раза, причем по потреблению они обогнали даже такие базовые сервисы, как доставка еды. При этом рынок доставки продуктов показывает устойчивый рост второй год подряд — плюс 30% активной аудитории. Аналитики big data T2 разбили контент на несколько категорий и проанализировали активность потребителей на площадках в зависимости от времени суток, дней недели и возможности одновременного пользования. Дневной пик наблюдается среди всех категорий — в среднем 60−70% активности приходится на рабочие часы. Безусловный лидер в борьбе за внимание — социальные сети. В любое время суток наибольшее количество интернет-сессий приходится на соцсети и мессенджеры — около 60−65% трафика. Аналитики также заметили высокую взаимосвязь общения и развлекательного контента. Около 40% людей совмещают активность в мессенджерах с прослушиванием музыки или просмотром видео. Несмотря на гипотезу, что видеосмотрение приходится на вечер, более половины просмотров происходит днем. Видеоконтент остается востребованным и в рабочее время — в фоновом режиме, в перерывах и дороге. Вечером спад происходит во всех категориях, ближе к ночи растет потребление социальных сетей. Причем чем ближе к полуночи, тем активнее потребители общаются в интернете. Среди инсайтов — рост популярности «Госуслуг», доля активных абонентов за год выросла на 47,2%. Проверяют уведомления в сервисе в основном с утра — сессий на 3% больше, чем в развлекательных приложениях. «Госуслуги» обошли даже такие базовые сервисы, как доставка еды — 47% абонентов хотя бы раз в месяц заходят на портал, аналогичный показатель по доставке — 16%. Несмотря на это на рынке доставки продуктов и супермаркетов второй год наблюдается значительный прирост MAU (month active users — активная месячная аудитория) — плюс 30%. Рост категории стимулируют крупнейшие игроки — «Магнит» и компания Х5. Конкуренция на рынке усугубляется и сдвигом поведенческих привычек: также второй год подряд растет среднее количество сервисов доставки еды на одного человека: 2,4 сервиса в 2026 году против 2,1 — в 2024-м. MAU и количество трафика в том числе приросло и по банковским приложениям — на 10−15% год к году. Среднее количество используемых банков на одного абонента также растет. Наибольшее количество сессий приходится на дневное время — около 60−65% от всех финансовых операций. Татьяна Долдо, коммерческий директор Т2 AdTech: «Основной посыл, который я доношу рынку, — теперь среднего пользователя не существует. Вместо того, чтобы анализировать каждый вид контента по отдельности, мы смотрим на совместимость категорий, то есть на единовременное пользование. Дневной интернет — универсальная точка контакта. Среди всех сфер потребления более 50% активности происходит именно днем: общение, просмотр видео, платежи, карты. Время пользователя ограничено, и борьба за внимание усиливается — теперь у бизнеса есть всего несколько секунд для того, чтобы пробиться сквозь информационный шум. Наши инструменты big data ежедневно помогают достичь компаниям своих целей и “выловить” пользователя в наиболее подходящие время и место».