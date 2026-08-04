Бизнес подключат к обновлению двух бульваров Хабаровска

В Хабаровске предпринимателей планируют привлечь к благоустройству Амурского и Уссурийского бульваров. На обновлённых территориях могут появиться круглогодичные павильоны в едином архитектурном стиле, а бизнесу предложат льготную аренду в обмен на содержание прилегающих участков, сообщили в администрации города.
Реконструкция Амурского бульвара уже идёт на 400-метровом отрезке от Ленинградской до Дикопольцева. На работы выделено более 195 миллионов рублей: здесь заменят тротуары, уложат тактильную плитку, оборудуют велодорожку, установят скамейки, качели и перголы. Возле кинотеатра «Дружба» появится сцена с навесом, а для детей и любителей спорта обустроят игровые комплексы, тренажёры и верёвочный парк.
На Уссурийском бульваре в этом году приводят в порядок участок между Пушкина и Шеронова. Его оформят как семейный сквер с канатной дорогой, музыкальной зоной для детей и скульптурной композицией, при этом существующие деревья и кустарники постараются сохранить.
«Вместе с предпринимателями мы решаем, какие решения позволят сделать бульвары удобнее для жителей и гостей города, упорядочить торговлю и расширить набор услуг», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
По итогам обсуждения городские власти поддержали идею подготовить на бульварах площадки с необходимыми коммуникациями для кафе и других сервисных объектов. Одновременно администрация проработает льготные условия аренды и другие меры, которые должны заинтересовать инвесторов и не допустить хаотичной застройки общественных пространств.