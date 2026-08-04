Бизнес подключат к обновлению двух бульваров Хабаровска

На Уссурийском бульваре в этом году приводят в порядок участок между Пушкина и Шеронова. Его оформят как семейный сквер с канатной дорогой, музыкальной зоной для детей и скульптурной композицией, при этом существующие деревья и кустарники постараются сохранить.