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Спасавшиеся от лесного пожара туристы застряли в горах на севере Красноярского края (видео)

На Таймыре Красноярского края спасатели эвакуировали двух туристов, которые оказались в труднодоступной местности.

На Таймыре Красноярского края спасатели эвакуировали двух туристов. Мужчины, уходя от лесного пожара, оказались в труднодоступной горной местности и не смогли самостоятельно выбраться.

Зарегистрированная туристическая группа запросила помощь по спутниковому телефону 3 августа.

«Для проведения поисково-спасательной операции из Норильска был направлен вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Также к работам привлекались сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей туристы были обнаружены и эвакуированы», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

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