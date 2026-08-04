Паром «Дорожник» на Ольхоне сняли с линии для техобслуживания

— На время отсутствия «Дорожника» перевозку пассажиров и автомобилей продолжают осуществлять два других парома — «Семён Батагаев» и «Ольхонские ворота». Они курсируют строго по расписанию, и их работа обеспечивает штатную пропускную способность переправы, — сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.