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Паром «Дорожник» на Ольхоне сняли с линии для техобслуживания

Переправу обслуживают «Семён Батагаев» и «Ольхонские ворота» по графику.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Восточно-Сибирское речное пароходство уведомило пассажиров, что 4 августа паром «Дорожник», работающий на переправе МРС — остров Ольхон, не выйдет в рейсы.

Причиной стала необходимость проведения технического обслуживания судна. Временно судно снято с линии для выполнения регламентных работ, которые обеспечат его дальнейшую безопасную эксплуатацию.

— На время отсутствия «Дорожника» перевозку пассажиров и автомобилей продолжают осуществлять два других парома — «Семён Батагаев» и «Ольхонские ворота». Они курсируют строго по расписанию, и их работа обеспечивает штатную пропускную способность переправы, — сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.

О возобновлении рейсов «Дорожника» будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах перевозчика. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями информации и заранее планировать свои поездки с учётом работы двух действующих паромов.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в справочную службу пароходства.