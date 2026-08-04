Паром «Дорожник» на Ольхоне сняли с линии для техобслуживания

Восточно-Сибирское речное пароходство уведомило пассажиров, что 4 августа паром «Дорожник», работающий на переправе МРС — остров Ольхон, не выйдет в рейсы.
Причиной стала необходимость проведения технического обслуживания судна. Временно судно снято с линии для выполнения регламентных работ, которые обеспечат его дальнейшую безопасную эксплуатацию.
— На время отсутствия «Дорожника» перевозку пассажиров и автомобилей продолжают осуществлять два других парома — «Семён Батагаев» и «Ольхонские ворота». Они курсируют строго по расписанию, и их работа обеспечивает штатную пропускную способность переправы, — сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.
О возобновлении рейсов «Дорожника» будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах перевозчика. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями информации и заранее планировать свои поездки с учётом работы двух действующих паромов.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в справочную службу пароходства.