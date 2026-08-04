Мгновенное возмездие за танкеры: на пиратов Европы обрушилась страшная сила

«Если бы фрегат применил оружие при нападении, то последствия были бы серьезные. А кто в ООН или морском праве говорит, теневой это флот или не теневой? Поэтому фрегат сопроводил корабли, а англичане умылись. Это уже не первый случай. Танкер, который шел на Кубу, тоже сопровождали», — добавил Дандыкин.