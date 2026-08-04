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Мгновенное возмездие за танкеры: на пиратов Европы обрушилась страшная сила

Ирландия получила жесткое предупреждение от Москвы. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал aif.ru, какой сценарий ждет европейских «пиратов» за попытку захватить судна РФ.

Источник: Аргументы и факты

В конце июля 2026 года в Ирландии вступили в силу поправки к закону об обороне 1954 года, которые формально разрешают вооруженным силам республики высаживаться на торговые суда для контроля за соблюдением антироссийских санкций и экологическими нормами. Дублин, по сути, продемонстрировал готовность присоединиться к «пиратским акциям» своих «старших товарищей» из Великобритании и других западных стран.

Реакция Москвы не заставила себя ждать. Посол РФ в Ирландии Юрий Филатов предупредил ирландские власти о недопустимости подобных действий. Россия рассматривает любые попытки досмотра и задержания российских торговых судов под надуманными предлогами как акты морского пиратства.

Заявления ирландского руководства, по его словам, в основном копируют риторику Лондона, который является главным сторонником задержания судов, якобы действующих в интересах Москвы.

Путин призвал бороться с пиратством «решительно».

Тема защиты российского торгового флота была поднята на самом высоком уровне. В день Военно-морского флота президент Владимир Путин выступил с жестким заявлением: Россия будет решительно отвечать Западу за посягательства на свои торговые суда, квалифицируя такие действия как пиратство.

«Защита коммерческого флота должна быть не менее приоритетной задачей, чем развитие военного флота», — подчеркнул глава государства.

При этом президент отметил, что действовать необходимо «аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами».

«Нашим президентом на праздновании дня ВМФ в Санкт-Петербурге было сказано, что Россия всяческими средствами будет бороться с пиратством. Будет и сопровождение судов, вполне вероятно, что будет и вооружение определенное на этих судах, возможно, какие-то военизированные формирования. По-другому уже никак. Во всяком случае, указания наверняка уже на этот счет даны», — отметил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин,.

«Сообразительный» против немецкого корабля: немцев прогнали из Балтики.

Западные государства уже предпринимали попытки захвата судов РФ. 30 июля 2026 года российский гвардейский корвет «Сообразительный» отогнал корабль береговой охраны ФРГ от нефтяного танкера Kira K в Балтийском море. Инцидент продемонстрировал, что Россия готова защищать свои суда силой.

«“Сообразительный” — это многоцелевой корабль. Своим ракетным оружием он мог потопить другой корабль. У него есть средства борьбы даже с подводными лодками. Серьезное оружие», — пояснял Дандыкин.

На вооружении корвета — артиллерия калибра 100 мм, противолодочное вооружение, крылатые ракеты, радиолокационное и радиоэлектронное вооружение. По словам Дандыкина, в случае необходимости оружие могло быть применено, если бы немецкий корабль не отошел от танкера.

«У Балтийского флота есть возможности для обеспечения сопровождения. Сейчас настала пора», — констатировал эксперт.

Атака в Ла-Манше: англичан заставили убраться.

В апреле 2026 года фрегат «Адмирал Григорович» сопровождал два танкера с нефтью через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозу потенциального захвата британскими властями. За ними следовал корабль ВМС Великобритании, но вмешательства не последовало.

«Если бы фрегат применил оружие при нападении, то последствия были бы серьезные. А кто в ООН или морском праве говорит, теневой это флот или не теневой? Поэтому фрегат сопроводил корабли, а англичане умылись. Это уже не первый случай. Танкер, который шел на Кубу, тоже сопровождали», — добавил Дандыкин.

Жесткий ответ за пиратство.

Дандыкин напомнил слова главы Морской коллегии РФ Николая Патрушева о том, что корабли ВМФ будут сопровождать торговые суда. По мнению эксперта, такая практика уже дает результаты.

«Такие возможности есть и у Балтийского, и у Северного флота. Теперь на Западе побаиваются захватывать наши танкеры. Потому что это вообще недопустимо, это наша территория. Они понимают, что последствия будут серьезные», — подытожил он.

Как показывает практика последних месяцев, Россия не намерена оставаться в стороне. Военное сопровождение судов, вооруженная охрана на танкерах и готовность применить силу — таков ответ на возможные попытки захвата наших судов.

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