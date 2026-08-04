Мгновенное возмездие за танкеры: на пиратов Европы обрушилась страшная сила

В конце июля 2026 года в Ирландии вступили в силу поправки к закону об обороне 1954 года, которые формально разрешают вооруженным силам республики высаживаться на торговые суда для контроля за соблюдением антироссийских санкций и экологическими нормами. Дублин, по сути, продемонстрировал готовность присоединиться к «пиратским акциям» своих «старших товарищей» из Великобритании и других западных стран.
Реакция Москвы не заставила себя ждать. Посол РФ в Ирландии Юрий Филатов предупредил ирландские власти о недопустимости подобных действий. Россия рассматривает любые попытки досмотра и задержания российских торговых судов под надуманными предлогами как акты морского пиратства.
Заявления ирландского руководства, по его словам, в основном копируют риторику Лондона, который является главным сторонником задержания судов, якобы действующих в интересах Москвы.
Путин призвал бороться с пиратством «решительно».
Тема защиты российского торгового флота была поднята на самом высоком уровне. В день Военно-морского флота президент Владимир Путин выступил с жестким заявлением: Россия будет решительно отвечать Западу за посягательства на свои торговые суда, квалифицируя такие действия как пиратство.
«Защита коммерческого флота должна быть не менее приоритетной задачей, чем развитие военного флота», — подчеркнул глава государства.
При этом президент отметил, что действовать необходимо «аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами».
«Нашим президентом на праздновании дня ВМФ в Санкт-Петербурге было сказано, что Россия всяческими средствами будет бороться с пиратством. Будет и сопровождение судов, вполне вероятно, что будет и вооружение определенное на этих судах, возможно, какие-то военизированные формирования. По-другому уже никак. Во всяком случае, указания наверняка уже на этот счет даны», — отметил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин,.
«Сообразительный» против немецкого корабля: немцев прогнали из Балтики.
Западные государства уже предпринимали попытки захвата судов РФ. 30 июля 2026 года российский гвардейский корвет «Сообразительный» отогнал корабль береговой охраны ФРГ от нефтяного танкера Kira K в Балтийском море. Инцидент продемонстрировал, что Россия готова защищать свои суда силой.
«“Сообразительный” — это многоцелевой корабль. Своим ракетным оружием он мог потопить другой корабль. У него есть средства борьбы даже с подводными лодками. Серьезное оружие», — пояснял Дандыкин.
На вооружении корвета — артиллерия калибра 100 мм, противолодочное вооружение, крылатые ракеты, радиолокационное и радиоэлектронное вооружение. По словам Дандыкина, в случае необходимости оружие могло быть применено, если бы немецкий корабль не отошел от танкера.
«У Балтийского флота есть возможности для обеспечения сопровождения. Сейчас настала пора», — констатировал эксперт.
Атака в Ла-Манше: англичан заставили убраться.
В апреле 2026 года фрегат «Адмирал Григорович» сопровождал два танкера с нефтью через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозу потенциального захвата британскими властями. За ними следовал корабль ВМС Великобритании, но вмешательства не последовало.
«Если бы фрегат применил оружие при нападении, то последствия были бы серьезные. А кто в ООН или морском праве говорит, теневой это флот или не теневой? Поэтому фрегат сопроводил корабли, а англичане умылись. Это уже не первый случай. Танкер, который шел на Кубу, тоже сопровождали», — добавил Дандыкин.
Жесткий ответ за пиратство.
Дандыкин напомнил слова главы Морской коллегии РФ Николая Патрушева о том, что корабли ВМФ будут сопровождать торговые суда. По мнению эксперта, такая практика уже дает результаты.
«Такие возможности есть и у Балтийского, и у Северного флота. Теперь на Западе побаиваются захватывать наши танкеры. Потому что это вообще недопустимо, это наша территория. Они понимают, что последствия будут серьезные», — подытожил он.
Как показывает практика последних месяцев, Россия не намерена оставаться в стороне. Военное сопровождение судов, вооруженная охрана на танкерах и готовность применить силу — таков ответ на возможные попытки захвата наших судов.