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60-летний табунщик не смог сдержать слез после пересмотра приговора в Актюбинской области

В Актюбинской области 60-летнего табунщика, приговоренного к 7 годам лишения свободы, после апелляции освободили из-под стражи, передает «Седьмой канал».

Источник: Nur.kz

В мае этого года в Мугалжарском районном суде вынесли приговор 60-летнему табунщику. Его приговорили к семи годам лишения свободы за кражу 100 лошадей. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 30 млн тенге. Однако сторона подсудимого не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.

В итоге обвинительный акт изменили. Суд постановил, что мужчина причинил ущерб в размере стоимости только одной лошади, а не 100. Дело переквалифицировали в апелляционной инстанции в Актобе. Пожилой табунщик, перенесший инсульт, попал под амнистию. Его освободили прямо в суде.

Мужчина, который больше 30 лет пас чужой скот, не смог сдержать слез после решения суда. Казахстанцы, растроганные этой историей, требуют наказать бывшего работодателя.

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