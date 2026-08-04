60-летний табунщик не смог сдержать слез после пересмотра приговора в Актюбинской области

В мае этого года в Мугалжарском районном суде вынесли приговор 60-летнему табунщику. Его приговорили к семи годам лишения свободы за кражу 100 лошадей. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 30 млн тенге. Однако сторона подсудимого не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.