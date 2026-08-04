60-летний табунщик не смог сдержать слез после пересмотра приговора в Актюбинской области

В мае этого года в Мугалжарском районном суде вынесли приговор 60-летнему табунщику. Его приговорили к семи годам лишения свободы за кражу 100 лошадей. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 30 млн тенге. Однако сторона подсудимого не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.
В итоге обвинительный акт изменили. Суд постановил, что мужчина причинил ущерб в размере стоимости только одной лошади, а не 100. Дело переквалифицировали в апелляционной инстанции в Актобе. Пожилой табунщик, перенесший инсульт, попал под амнистию. Его освободили прямо в суде.
Мужчина, который больше 30 лет пас чужой скот, не смог сдержать слез после решения суда. Казахстанцы, растроганные этой историей, требуют наказать бывшего работодателя.