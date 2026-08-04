Новый асфальт уложили во дворе на Нейбута, 87 во Владивостоке

«За последние пять лет мы благоустроили более тысячи дворов. И каждый из них — результат совместной работы с жителями. Горожане ежегодно включаются в процесс: подают заявки, выбирают виды работ, участвуют в контроле ремонта. Приятно видеть, что в городе появляется все больше интересных мест и для детей, и для взрослых. Эту работу будем продолжать, в планах еще десятки объектов до конца этого года», — поделился и. о. заместителя главы администрации Григорий Пейхвассер.