Новый асфальт уложили во дворе на Нейбута, 87 во Владивостоке

Ремонт дворов во Владивостоке проводится по двум программам — региональной «1000 дворов» и федеральной «1000 дворов Дальнего Востока», которая предполагает комплексный подход.
Работы охватывают разные районы краевого центра. Сегодня новый облик обретают дворы на Экипажной, 52, Русской, 57 г, Морозова, 7, Приморской, 5, Сахалинской, 36, Фастовской, 2, Баляева, 3, Гульбиновича, 16 и других. Завершены на Полярной, ⅕, Грибоедова, 22, проспекте 100-летия Владивостока, 124, Светланской, 8, 50 лет ВЛКСМ, 23, Нейбута, 45, Уткинской, 10, Невской, 15, Сахалинской, 48 и 49, Героев Варяга, 5, Зои Космодемьянской, 14, Океанском проспекте, 107 и 110, Днепровской, 5/1, 2-й Поселковой, 30, Русской, 48, Аллилуева, 2, Сафонова, 11 и Луговой, 57а.
Видов ремонта по-прежнему три: асфальтирование дороги, установка детской или спортивной площадки, отмечает пресс-служба мэрии. Cамой большой популярностью у жителей по-прежнему пользуется благоустройство придомовых дорог. Комплексное благоустройство по федеральной программе подразумевает и асфальтирование, и установку детской либо спортивной площадки.
«За последние пять лет мы благоустроили более тысячи дворов. И каждый из них — результат совместной работы с жителями. Горожане ежегодно включаются в процесс: подают заявки, выбирают виды работ, участвуют в контроле ремонта. Приятно видеть, что в городе появляется все больше интересных мест и для детей, и для взрослых. Эту работу будем продолжать, в планах еще десятки объектов до конца этого года», — поделился и. о. заместителя главы администрации Григорий Пейхвассер.