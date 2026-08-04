Сергей Кравчук: «Комсомольский район из года в год становится лучше»

«Комсомольский район из года в год становится лучше. Благодаря поддержке президента и губернатора в районе улучшается инфраструктура. Мы видим, как здесь реализуются важные проекты, развивается инфраструктура, укрепляется социальная сфера», — обратился глава Совета муниципальных образований Хабаровского края, мэр Хабаровска Сергей Кравчук с приветственным словом к жителям Комсомольского района.