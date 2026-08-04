Строительство многофункциональной площадки ГТО стартовало в школе Аяна

В Год спорта в Аянской средней школе начались работы по созданию специализированной уличной площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За минувшие выходные подрядная организация выполнила значительный объем подготовительных работ: произведен срез основного грунта и выровнено основание для последующего бетонирования. Параллельно в рамках северного завоза в село доставлены все необходимые стройматериалы и комплекты тренажерного оборудования.
— Для ребят из школы это не просто спортплощадка — это место, где можно готовиться к сдаче нормативов ГТО, тренироваться вместе с друзьями. Заниматься на площадке сможет и взрослое население села, — подчеркнула и.о. начальника отдела образования администрации Аяно-Майского района Юлия Божок.
Согласно утвержденному плану, после завершения бетонирования на объекте начнется монтаж спортивных снарядов и финальное благоустройство прилегающей территории.
Работы по возведению площадки должны завершиться к 1 сентября.