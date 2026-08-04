Строительство многофункциональной площадки ГТО стартовало в школе Аяна

— Для ребят из школы это не просто спортплощадка — это место, где можно готовиться к сдаче нормативов ГТО, тренироваться вместе с друзьями. Заниматься на площадке сможет и взрослое население села, — подчеркнула и.о. начальника отдела образования администрации Аяно-Майского района Юлия Божок.