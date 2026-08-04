Сегодня в Красноярске на несколько часов перекроют участок улицы 60 лет Октября

В связи с изменением пути временно не будут работать остановки «Афонтово» и «Хлебозавод». Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановках «Юбилейная — Свердловская улица» и «Хлебозавод — Свердловская улица». Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом введённых ограничений.