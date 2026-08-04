Сегодня в Красноярске на несколько часов перекроют участок улицы 60 лет Октября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 августа вводятся временные ограничения на движение автотранспорта. С 11:00 до 15:00 будет полностью перекрыта проезжая часть по улице 60 лет Октября — на отрезке от дома № 54/1 до строения № 84.
Мера связана с проведением съёмок документального фильма, приуроченного к 50-летнему юбилею Свердловского района.
Из-за перекрытия корректируется схема движения общественного транспорта. Как сообщили в администрации города, автобусы маршрутов № 5, 10, 18С, 19, 37, 78, 80 и 92 будут объезжать перекрытый участок по альтернативному маршруту через бульвар Зелёный, улицу Свердловскую и проезд, соединяющий улицу Свердловскую и 60 лет Октября.
В связи с изменением пути временно не будут работать остановки «Афонтово» и «Хлебозавод». Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановках «Юбилейная — Свердловская улица» и «Хлебозавод — Свердловская улица». Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом введённых ограничений.