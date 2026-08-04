МО РФ: военные ликвидировали командный пункт ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали командный пункт Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли артиллеристы российской группировки войск «Восток». Командный пункт украинских войск находился в населённом пункте Долинка.
Кроме того, военнослужащие РФ ликвидировали семь опорных пунктов противника с 15 военными украинских войск.
«Подразделениями войск беспилотных систем в населённом пункте Долинка Запорожской области были выявлены оборонительные позиции ВСУ, оборудованные в городской застройке. Наблюдение за перемещением живой силы позволило установить здание, в котором располагался командный пункт противника, а также места размещения резервов ВСУ в границах населённого пункта», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что удар высокоточными реактивными снарядами по командному пункту нанёс расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».
«В результате прямых попаданий ликвидированы командный пункт ВСУ, места размещения резервов и находившаяся в зданиях живая сила противника», — заявили в ведомстве.
Опорные пункты украинских войск были ликвидированы расчётами гаубиц «Гвоздика».
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.