МО РФ: военные ликвидировали командный пункт ВСУ в Запорожской области

«Подразделениями войск беспилотных систем в населённом пункте Долинка Запорожской области были выявлены оборонительные позиции ВСУ, оборудованные в городской застройке. Наблюдение за перемещением живой силы позволило установить здание, в котором располагался командный пункт противника, а также места размещения резервов ВСУ в границах населённого пункта», — говорится в сообщении.