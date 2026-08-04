Региональный этап международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо» пройдет в Комсомольске

21 и 22 августа в Комсомольске пройдет региональный этап международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо». Это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». На нем нем молодежь разных стран состязания по разным направлениям в числе которых воркаут, хип-хоп, брейкинг и другие. Накануне события на набережной прошла открытая тренировка по скейтборду. Занятие провел Данил Нагайчук. Он финалист международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо» прошлого года в Ставрополе. Катание на доске Данил начал осваивать 7 лет назад. Данил Нагайчук, скейтбордист: Первые два дня учился ездить, потом сразу начал трюки пробовать. Каждый день что-то пробовал и вот так учился быстро. Открытую тренировку по скейтбордингу организует Федерация экстремальных видов спорта Хабаровского края. Цель — поддержка и развитие уличной культуры. Для этого в городе проводят крупные молодежные фестивали. Ольга Клочкова, куратор регионального этапа международной конкурс-премии «Кардо»: Крупнейшим мероприятием является «Кардо». Благодаря нашей федерации и включенным ребятам мы в летний период организуем подобные мероприятия, чтобы развиваться и расти, как профессионалам.