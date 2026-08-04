Ремонт почти всех запланированных на 2026 год дорог завершен в Комсомольске

Всего в этом году в городе Юности планировалось привести в порядок 10 дорожных объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Их общая протяженность превышает пять километров. Из них на данный момент отремонтированы уже восемь объектов — это участки Магистрального шоссе, улиц Орловской, Пермской и Сусанина, а также Московского проспекта. Кроме того, улица Водонасосная была досрочно приведена в порядок еще осенью прошлого года. Плюс буквально на днях завершился ремонт участка Комсомольского шоссе от улицы Кирова до улицы Степной. Там дорожники за полтора месяца привели в нормативное состояние 1,4 километра дороги, заменили бордюры, уложили новый асфальт, обновили освещение, дорожные знаки и разметку, обустроили тротуары и демонтировали неиспользуемые трамвайные рельсы. Этот участок не видел капитального ремонта свыше 15 лет, а тротуары не обновлялись там более 20 лет подряд. Помимо этого, уже готовится к приемке улица Пропарочная. А на проспекте Мира и на втором участке улицы Пермской ремонтные работы продолжаются. Завершатся они до 1 сентября.