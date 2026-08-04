РКС расширил список книг с маркировкой упоминания наркотиков: вот что вошло в перечень

Российский книжный союз (РКС) расширил отраслевой перечень изданий, в которых содержится упоминание наркотических средств. Напомним, эти издания подлежат специальной маркировке. Перечень можно скачать здесь на сайте организации.
В список вошли издания, посвящённые музыкантам Виктору Цою и Юрию Клинских. Кроме того, в перечне есть книги, рассказывающие о творчестве группы «Агата Кристи».
Также под маркировку попали книги Энтони Берджесса, Стивена Кинга, Говарда Лавкрафта, Чака Паланика, Виктора Пелевина и других авторов.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что направит обращение в министерство юстиции России из-за маркировки произведений русских классиков в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков.
Напомним, закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» требует помечать такие книги особым значком — восклицательным знаком в треугольнике, и сопровождать предупреждающим текстом.