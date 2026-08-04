Комсомольчанин вырастил у дома 360 кустов конопли в «лечебных» целях

В Комсомольске-на-Амуре полицейские изъяли 360 кустов конопли с территории частного дома 52-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном выращивании наркосодержащих растений, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
Во время осмотра участка оперативники обнаружили посадки, которые экспертиза впоследствии признала коноплёй. В доме также нашли семена растения, миску со следами растительной массы и садовые инструменты, использовавшиеся для ухода за кустами.
Хозяин участка рассказал, что искал способ облегчить заболевание и прочитал в интернете о якобы полезных свойствах веществ, получаемых из конопли. Весной он нашёл семена дикорастущего растения возле одного из микрорайонов города, высадил их у дома и создал условия для роста, утверждая, что собирался использовать урожай только сам.
Против комсомольчанина возбудили уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере. Максимальное наказание по части 2 статьи 231 УК РФ составляет восемь лет лишения свободы. Кроме того, на мужчину составили протокол за употребление наркотических средств без назначения врача.
На время расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые кусты конопли уничтожат после соответствующего решения суда.