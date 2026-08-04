Комсомольчанин вырастил у дома 360 кустов конопли в «лечебных» целях

Хозяин участка рассказал, что искал способ облегчить заболевание и прочитал в интернете о якобы полезных свойствах веществ, получаемых из конопли. Весной он нашёл семена дикорастущего растения возле одного из микрорайонов города, высадил их у дома и создал условия для роста, утверждая, что собирался использовать урожай только сам.