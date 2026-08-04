Telegram восстановил доступ к приложению в App Store

Незадолго до этого, Telegram пропал из App Store сразу в нескольких странах — мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском и американском регионах, сообщают пользователи. На альтернативных платформах — Google Play, RuStore и AppGallery — приложение по-прежнему доступно для скачивания.