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Telegram восстановил доступ к приложению в App Store

Telegram заявил, что его приложение восстановлено в App Store и вскоре должно снова стать доступно для всех пользователей. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает агентство Reuters.

Telegram заявил, что его приложение восстановлено в App Store и вскоре должно снова стать доступно для всех пользователей. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает агентство Reuters.

— Telegram восстановлен в App Store и вскоре должен снова стать доступен для всех пользователей, — цитирует агентство заявление мессенджера.

Причины временного удаления не уточнялись.

Незадолго до этого, Telegram пропал из App Store сразу в нескольких странах — мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском и американском регионах, сообщают пользователи. На альтернативных платформах — Google Play, RuStore и AppGallery — приложение по-прежнему доступно для скачивания.

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову* предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Запретят ли использовать приложение в стране, рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Ранее Павла Дурова* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Днем ранее ФСБ России 29 июля обвинила основателя мессенджера Telegram в содействии терроризму. В ведомстве объяснили, что администрация платформы не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.