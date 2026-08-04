Москалькова назвала удар ВСУ по Геленджику актом неоправданной агрессии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Атака ВСУ по отдыхающим на пляже в Архипо-Осиповке является актом неоправданной, жестокой агрессии против мирных граждан. Об этом ТАСС заявила научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова.
«Произошедшее в Архипо-Осиповке — это страшная, чудовищная трагедия, которая отзывается глубочайшей болью в сердце каждого из нас. Удар по мирному пляжу, по отдыхающим семьям — это акт ничем не оправданной, жестокой агрессии против простых гражданских людей. Гибель людей, а особенно совсем маленьких детей — невосполнимая утрата и горе, для которого невозможно подобрать слова, способные заглушить эту боль», — сказала она.
Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим, за чье здоровье борются врачи. «Низкий поклон медикам, спасателям и всем неравнодушным людям, которые в первые же минуты пришли на помощь», — добавила она.
По последним уточненным оперштабом Краснодарского края данным, в результате атаки погибли семь человек, в том числе трое детей. Еще 40 человек получили различные травмы: 21 пострадавший госпитализирован, еще 19 медики оказали необходимую помощь амбулаторно.