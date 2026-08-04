Москалькова назвала удар ВСУ по Геленджику актом неоправданной агрессии

«Произошедшее в Архипо-Осиповке — это страшная, чудовищная трагедия, которая отзывается глубочайшей болью в сердце каждого из нас. Удар по мирному пляжу, по отдыхающим семьям — это акт ничем не оправданной, жестокой агрессии против простых гражданских людей. Гибель людей, а особенно совсем маленьких детей — невосполнимая утрата и горе, для которого невозможно подобрать слова, способные заглушить эту боль», — сказала она.