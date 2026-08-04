Житель Хабаровска вынес из супермаркета сливочное масло на 23 тысячи рублей

В Хабаровске полицейские задержали 34-летнего жителя Индустриального района, которого подозревают в краже сливочного масла из продуктового магазина. Стоимость похищенного превысила 23 тысячи рублей, сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, мужчина зашёл в супермаркет под видом покупателя и долго ходил между витринами, выбирая удобный момент. Когда рядом не осталось других посетителей, он открыл морозильную камеру в торговом зале, забрал масло и покинул магазин.
После обращения представителей торговой точки сотрудники городского отдела полиции № 6 установили и задержали предполагаемого похитителя. Ранее хабаровчанин уже был судим за разбой и неоднократно привлекался к ответственности за кражи.
На допросе мужчина признался, что продал похищенное масло на одном из городских рынков всего за четыре тысячи рублей. Вырученные деньги он потратил на развлечения.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.