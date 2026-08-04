Лжесоцфонд и лже-операторы лишили амурчан 1,7 млн рублей

По похожей схеме обманули 21-летнего работника местного предприятия. После разговора о продлении договора на сим-карту молодой человек продиктовал код, а вскоре услышал, что его личный кабинет взломан и на его имя уже оформлен кредит. Для отмены операции его убедили самостоятельно взять заём на 98 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный счёт».