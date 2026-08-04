Лжесоцфонд и лже-операторы лишили амурчан 1,7 млн рублей

В Амурском районе двое местных жителей перевели мошенникам в общей сложности 1 миллион 728 тысяч рублей. Аферисты получили доступ к их доверию через разговоры о записи в Социальный фонд и продлении договора на обслуживание сим-карты, сообщили в ОМВД России по Амурскому району.
Первой жертвой стала 70-летняя пенсионерка. Незнакомец представился сотрудником Социального фонда и попросил назвать код из сообщения якобы для записи на приём. Затем женщине позвонила лжесотрудница банка, обвинила её в пособничестве недружественным странам и пригрозила изъятием сбережений. Испугавшись, пенсионерка отправила 1 миллион 630 тысяч рублей на счета, которые ей выдали за реквизиты «экономического отдела».
По похожей схеме обманули 21-летнего работника местного предприятия. После разговора о продлении договора на сим-карту молодой человек продиктовал код, а вскоре услышал, что его личный кабинет взломан и на его имя уже оформлен кредит. Для отмены операции его убедили самостоятельно взять заём на 98 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный счёт».
Когда потерпевшие поняли, что стали жертвами обмана, они обратились в полицию. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в том числе совершённом в особо крупном размере.
Полицейские устанавливают людей, причастных к хищению денег, и отслеживают движение переводов. Максимальное наказание по наиболее тяжкой из вменяемых статей составляет десять лет лишения свободы.