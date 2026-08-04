В Башкирии Роспотребнадзор предупредил бизнес о фейковых рассылках.

Эта информация не соответствует действительности. Все контрольно-надзорные мероприятия и профилактические визиты проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту. В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя. Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно, — проинформировали в РПН.