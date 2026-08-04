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В Башкирии Роспотребнадзор предупредил бизнес о фейковых рассылках

В Башкирии Роспотребнадзор предупредил бизнес о фейковых рассылках.

Источник: Magnific

Роспотребнадзор по Башкирии предупредил предпринимателей, что на электронную почту юридических лиц и ИП в регионах России идёт массовая рассылка уведомлений о проведении внеплановых проверок в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода для оплаты почтовых услуг.

Эта информация не соответствует действительности. Все контрольно-надзорные мероприятия и профилактические визиты проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту. В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя. Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно, — проинформировали в РПН.

Ранее сообщали: специалисты Роспотребнадзора помогли вернуть деньги за недостроенный дом.

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