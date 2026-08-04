МЧС усилило пожарную безопасность в Северо-Казахстанской области

В селе Пресноредут Жамбылского района начал работу 229-й добровольный противопожарный пост «Ауыл құтқарушылары», который позволит значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, передает DKNews.kz.
Новый пост обеспечит пожарную безопасность для 538 жителей региона.
Под защитой — шесть населенных пунктов.
Добровольное противопожарное формирование будет обслуживать:
село Пресноредут; село Макарьевка; аул Нурымбет; микрорайон Ястребинка; микрорайон Семиозерка; микрорайон Песчанка.
Открытие нового подразделения позволит быстрее реагировать на пожары и другие чрезвычайные происшествия в удаленных населенных пунктах.
Пост полностью оснащен для круглосуточной службы.
При поддержке местных исполнительных органов построен современный пожарный пост, отвечающий требованиям службы.
В здании оборудованы:
бокс для пожарной техники; диспетчерская; помещения для круглосуточного дежурства; комнаты отдыха; бытовые помещения для личного состава.
МЧС обеспечило подразделение техникой.
Для оперативной работы Министерство по чрезвычайным ситуациям передало новому формированию пожарную технику, средства связи и необходимое пожарно-техническое оборудование.
Все добровольцы уже прошли специальную подготовку под руководством специалистов Департамента по чрезвычайным ситуациям.
В дальнейшем сотрудники ДЧС продолжат регулярно проводить обучение и практические занятия, совершенствуя навыки добровольцев по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Почему это важно.
Развитие сети добровольных противопожарных формирований позволяет значительно повысить уровень безопасности сельских территорий, где первые минуты после возникновения пожара нередко становятся решающими.
Открытие 229-го поста «Ауыл құтқарушылары» стало еще одним шагом по укреплению системы гражданской защиты и повышению безопасности жителей Северо-Казахстанской области.