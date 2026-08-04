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МЧС усилило пожарную безопасность в Северо-Казахстанской области

Жители сразу шести населенных пунктов Северо-Казахстанской области получили дополнительную защиту от пожаров.

Источник: Деловой Казахстан

В селе Пресноредут Жамбылского района начал работу 229-й добровольный противопожарный пост «Ауыл құтқарушылары», который позволит значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, передает DKNews.kz.

Новый пост обеспечит пожарную безопасность для 538 жителей региона.

Под защитой — шесть населенных пунктов.

Добровольное противопожарное формирование будет обслуживать:

село Пресноредут; село Макарьевка; аул Нурымбет; микрорайон Ястребинка; микрорайон Семиозерка; микрорайон Песчанка.

Открытие нового подразделения позволит быстрее реагировать на пожары и другие чрезвычайные происшествия в удаленных населенных пунктах.

Пост полностью оснащен для круглосуточной службы.

При поддержке местных исполнительных органов построен современный пожарный пост, отвечающий требованиям службы.

В здании оборудованы:

бокс для пожарной техники; диспетчерская; помещения для круглосуточного дежурства; комнаты отдыха; бытовые помещения для личного состава.

МЧС обеспечило подразделение техникой.

Для оперативной работы Министерство по чрезвычайным ситуациям передало новому формированию пожарную технику, средства связи и необходимое пожарно-техническое оборудование.

Все добровольцы уже прошли специальную подготовку под руководством специалистов Департамента по чрезвычайным ситуациям.

В дальнейшем сотрудники ДЧС продолжат регулярно проводить обучение и практические занятия, совершенствуя навыки добровольцев по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Почему это важно.

Развитие сети добровольных противопожарных формирований позволяет значительно повысить уровень безопасности сельских территорий, где первые минуты после возникновения пожара нередко становятся решающими.

Открытие 229-го поста «Ауыл құтқарушылары» стало еще одним шагом по укреплению системы гражданской защиты и повышению безопасности жителей Северо-Казахстанской области.

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