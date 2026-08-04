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13 человек и три автомобиля спасены на несанкционированном пляже в Приморье

Погода внесла коррективы в планы отдыхающих.

Источник: PrimaMedia.ru

В Лесозаводском муниципальном округе спасатели провели экстренную эвакуацию с несанкционированного пляжа «Гавайи», расположенного в районе села Полевое (бывшие карьеры). Из-за подтопления подъездной дороги отдыхающие оказались блокированы на территории, сообщила пресс-служба МинГОЧС Приморья.

«На место незамедлительно выехали спасатели. В ходе эвакуационных мероприятий с пляжа были эвакуированы 13 человек, из них семь детей, а также три легковых автомобиля. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что отдых на необорудованных пляжах сопряжён с риском. Жителям и гостям округа рекомендуется учитывать погодные условия и избегать мест, не предназначенных для купания и массового отдыха.

Напомним, что прошедшие дожди принесли на некоторых территориях рекордные осадки. Так, в Спасском округе выпало 155 миллиметров, Чугуевском — 107, Яковлевском — 100, Ольгинском — 83, Кировском — 80.