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ДВХМ покажет хабаровчанам изразцы из Коломенского на выставке «Мир русской усадьбы»

Выставка откроется 7 августа 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дальневосточный художественный музей анонсировал выставку «Мир русской усадьбы», которая стартует 7 августа 2026 года. На ней представят экспозиции из фондов музея-заповедника «Коломенское», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На экспозиции хабаровчане увидят свыше 200 предметов, которые так или иначе дополняли русскую усадьбу начала XIX века. В числе экспонатов — гравюры с загородными пейзажами, портреты дворян, фарфор, изделия из стекла и металла, мебель, бисерные изделия и редкие старинные книги.

Помимо прочего, жителям краевой столицы ДВХМ впервые покажет изразцы — это керамические плитки, которые используют для облицовки фасадов зданий. Их также применяют для внутренней отделки стен, печей и каминов.

— Эти изразцы, найденные в ходе археологических раскопок в Коломенском, составляют наиболее многочисленную из существующих в России коллекций изразцов от единого дворцового комплекса, — отметили в Дальневосточном художественном музее.

Посмотреть на крупную коллекцию произведений литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства можно до 11 октября этого года.