ДВХМ покажет хабаровчанам изразцы из Коломенского на выставке «Мир русской усадьбы»

На экспозиции хабаровчане увидят свыше 200 предметов, которые так или иначе дополняли русскую усадьбу начала XIX века. В числе экспонатов — гравюры с загородными пейзажами, портреты дворян, фарфор, изделия из стекла и металла, мебель, бисерные изделия и редкие старинные книги.