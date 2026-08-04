ДВХМ покажет хабаровчанам изразцы из Коломенского на выставке «Мир русской усадьбы»

Дальневосточный художественный музей анонсировал выставку «Мир русской усадьбы», которая стартует 7 августа 2026 года. На ней представят экспозиции из фондов музея-заповедника «Коломенское», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На экспозиции хабаровчане увидят свыше 200 предметов, которые так или иначе дополняли русскую усадьбу начала XIX века. В числе экспонатов — гравюры с загородными пейзажами, портреты дворян, фарфор, изделия из стекла и металла, мебель, бисерные изделия и редкие старинные книги.
Помимо прочего, жителям краевой столицы ДВХМ впервые покажет изразцы — это керамические плитки, которые используют для облицовки фасадов зданий. Их также применяют для внутренней отделки стен, печей и каминов.
— Эти изразцы, найденные в ходе археологических раскопок в Коломенском, составляют наиболее многочисленную из существующих в России коллекций изразцов от единого дворцового комплекса, — отметили в Дальневосточном художественном музее.
Посмотреть на крупную коллекцию произведений литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства можно до 11 октября этого года.