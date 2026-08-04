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«Рыбная лавка» будет торговать доступной рыбой в Ванино и Совгавани

Покупатели смогут приобрести 11 наименований свежей продукции.

Источник: Хабаровский край сегодня

«Рыбная автолавка» продолжает курсировать по краю. Очередная остановка — Советская Гавань. Уже сегодня, 4 августа совгаванцы смогут приобрести свежую рыбу и морепродукты по доступным ценам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Проект осуществляется по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

Рыба для реализации проекта выловлена в Охотском море и Татарском проливе. Исключение — судак, он добыт в бассейне реки Амур. Всего будет представлено на продажу 11 наименований рыбной продукции.

Автолавка будет работать на площади Ленина с 12:00 до 19:00.

А на следующий день, 5 августа торговля рыбой по доступным ценам начнется в Ванино.

В ассортименте — такая же свежая рыба и морепродукты напрямую от промысловиков, без посредников и наценок.

Место работы рыбной лавки — Приморский бульвар, 1А, прилегающая площадка к магазину «Техноплюс» с 12:00 до 19:00.