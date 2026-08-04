Две фуры с водой и медикаментами доставили из Хабаровского края в Донецк

Волонтёры Хабаровского края доставили в Донецк две фуры гуманитарной помощи общим объёмом 220 кубометров. Поездка прошла с 25 июня по 10 июля при поддержке Хабаровской епархии и регионального Ресурсного центра «Добро.рф», сообщили в центре.
Миссию организовали в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным. Основу груза составили питьевая вода, медикаменты, предметы первой необходимости и подгузники для лежачих больных.
Помощь для военнослужащих распределили между подразделениями 57-й бригады и 1472-го полка. Часть собранных вещей передали патронажной службе, которая помогает людям, нуждающимся в постоянном уходе.
Во время поездки добровольцы посетили несколько семей и пункт выдачи помощи, организованный местными жителями во дворе. Также они побывали в убежище площадью 28 квадратных метров, где во время обстрелов одновременно укрываются более 50 человек.
В делегацию вошли представители волонтёрских объединений Хабаровска и Ванинского района. После возвращения участники миссии начали готовить новые поездки и продолжили сбор помощи для жителей Донецка и военных подразделений.