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Две фуры с водой и медикаментами доставили из Хабаровского края в Донецк

В делегацию вошли представители волонтёрских объединений Хабаровска и Ванинского района.

Волонтёры Хабаровского края доставили в Донецк две фуры гуманитарной помощи общим объёмом 220 кубометров. Поездка прошла с 25 июня по 10 июля при поддержке Хабаровской епархии и регионального Ресурсного центра «Добро.рф», сообщили в центре.

Миссию организовали в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным. Основу груза составили питьевая вода, медикаменты, предметы первой необходимости и подгузники для лежачих больных.

Помощь для военнослужащих распределили между подразделениями 57-й бригады и 1472-го полка. Часть собранных вещей передали патронажной службе, которая помогает людям, нуждающимся в постоянном уходе.

Во время поездки добровольцы посетили несколько семей и пункт выдачи помощи, организованный местными жителями во дворе. Также они побывали в убежище площадью 28 квадратных метров, где во время обстрелов одновременно укрываются более 50 человек.

В делегацию вошли представители волонтёрских объединений Хабаровска и Ванинского района. После возвращения участники миссии начали готовить новые поездки и продолжили сбор помощи для жителей Донецка и военных подразделений.

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