Ради работы в Хабаровский край едут специалисты со всей России

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов действует в крае с 2015 года, а с 2025-го вошла в президентский нацпроект «Кадры». Поддержку получают предприятия, которые заключают с приехавшими специалистами бессрочные договоры либо принимают их на работу не менее чем на два года.