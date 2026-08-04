Ради работы в Хабаровский край едут специалисты со всей России

В Хабаровский край с начала 2026 года переехали 145 квалифицированных специалистов из 42 регионов России. Они устроились на 20 предприятий, а до конца года число привлечённых работников планируют увеличить до 282, сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края.
Новые сотрудники пополнили коллективы горнодобывающих, железнодорожных, судостроительных и металлургических предприятий. Работодатели ищут в других регионах инженеров, технологов, конструкторов и специалистов рабочих профессий, которых не хватает на местном рынке труда.
Одним из новых участников программы стал хабаровский производитель беспилотников. Компания уже приняла пятерых инженеров из Москвы, Алтайского края, Оренбургской, Херсонской и Ульяновской областей, а до конца года рассчитывает привлечь ещё троих.
Переезжающим помогают оплатить билеты, временное жильё, медицинское обслуживание и другие расходы. Средства также можно направить на профессиональное обучение работников, питание и места в детских садах для их детей.
Программа повышения мобильности трудовых ресурсов действует в крае с 2015 года, а с 2025-го вошла в президентский нацпроект «Кадры». Поддержку получают предприятия, которые заключают с приехавшими специалистами бессрочные договоры либо принимают их на работу не менее чем на два года.