В АТОР оценили уровень опасности в Таиланде после убийства двоих россиян

Вице-президент вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о преступности в Таиланде после того, как в стране убили двоих россиян.
«Откровенно говоря, наши сограждане тоже часто попадаются за хулиганские действия. К сожалению, такая статистика есть. Такого рода преступления (как убийство Назимовых — ред.) тяжкие, особо тяжкие — это редкость. В Таиланде бывают ограбления, но точно такая же картина наблюдается и на любом другом массовом направлении. Это и на Ближнем Востоке встречается, и во Вьетнаме…» — отметил Мурадян.
Он подчеркнул, что преступники подобные тем, что убили россиян в Таиланде, могут встретиться в любой стране.
Напомним, Диана и Роман Назимовы пропали без вести 26 июля. В ходе поисков был обнаружен разобранным и закопанным байк, на котором они передвигались. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось задержать подозреваемых в исчезновении Назимовых. Ими оказались тайцы — жители района Хуай Яй. Они признались в убийстве россиян.
Ранее глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу признал, что убийство Назимовых ударило по имиджу страны.