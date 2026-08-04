В АТОР оценили уровень опасности в Таиланде после убийства двоих россиян

«Откровенно говоря, наши сограждане тоже часто попадаются за хулиганские действия. К сожалению, такая статистика есть. Такого рода преступления (как убийство Назимовых — ред.) тяжкие, особо тяжкие — это редкость. В Таиланде бывают ограбления, но точно такая же картина наблюдается и на любом другом массовом направлении. Это и на Ближнем Востоке встречается, и во Вьетнаме…» — отметил Мурадян.