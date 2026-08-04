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В Омске Минцифра проверит IP VPN из списка разрешённых при обходе ограничений

Новый механизм может затронуть IP-адреса, которые сейчас исключают из блокировок для легальных сервисов, например корпоративных VPN.

Источник: Om1 Омск

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами способы усилить контроль за IP-адресами, внесёнными в список разрешённых. Ведомство хочет исключать из него адреса, на которых обнаружат инфраструктуру для обхода ограничений.

О планах Минцифры пишет Business FM со ссылкой на РБК и их источники в отрасли. Как отмечает издание, сейчас компании могут подать заявку на включение своих IP-адресов в список разрешённых, после чего Роскомнадзор исключает их из блокировок, если подтверждается их легитимность. В частности, механизм используется для корпоративных VPN-сервисов.

По данным РБК, власти считают, что этой возможностью могли пользоваться и сервисы, которые маскировались под разрешённые VPN, чтобы обходить действующие ограничения.

Согласно обсуждаемому механизму, если на разрешённом IP-адресе обнаружат запрещённую VPN-инфраструктуру, хостинг-провайдеру направят запрос на проверку. Ему потребуется подтвердить технологическое назначение серверов или исключить адрес из списка разрешённых.

Также обсуждается разный порядок действий в зависимости от способа идентификации клиента хостинг-провайдера. В частности, для некоторых пользователей при обнаружении запрещённой инфраструктуры услуги могут приостановить в течение 30 минут. Если же клиент идентифицирован через ЕСИА, Единую биометрическую систему или заключил договор как юридическое лицо, провайдер сначала должен будет связаться с ним и дать возможность устранить нарушение.

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