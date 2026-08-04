В Омске Минцифра проверит IP VPN из списка разрешённых при обходе ограничений

О планах Минцифры пишет Business FM со ссылкой на РБК и их источники в отрасли. Как отмечает издание, сейчас компании могут подать заявку на включение своих IP-адресов в список разрешённых, после чего Роскомнадзор исключает их из блокировок, если подтверждается их легитимность. В частности, механизм используется для корпоративных VPN-сервисов.