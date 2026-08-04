Трамваи на улице Шеронова в Хабаровске станут тише после сварки рельсов

В Хабаровске при ремонте трамвайных путей на улице Шеронова рельсы соединяют сваркой вместо болтов. Такая технология должна уменьшить стук и вибрацию при движении вагонов, а завершить основные работы планируют до 1 сентября, сообщили в администрации города.
Обновление идёт на участке от Волочаевской до Ленина одновременно с ремонтом проезжей части. На одном из двух путей замену рельсов почти завершили: в ближайшие дни специалисты закончат сварку стыков и перейдут на соседнюю линию.
«Трамваи будут двигаться плавнее, а шума станет меньше, что повысит комфорт пассажиров и жителей расположенных рядом домов», — отметил представитель подрядной организации Константин Слепов.
Параллельно дорожники ремонтируют тротуары и проезжую часть. Пешеходные зоны готовы примерно на 80%, дорожное покрытие — наполовину. Воду с участка будут отводить по уклону в сторону Волочаевской, а затем направлять в закрытые и открытые лотки.
Чтобы уложиться в срок, бригады работают в усиленном режиме и продлевают смены. При этом шумные операции ночью не проводят, чтобы не мешать жителям ближайших домов.