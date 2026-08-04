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Персональная выставка Сергея Григорьева откроется в Иркутске 6 августа

Иркутская область, НИА-Байкал — 6 августа в 16:00 в Галерее сибирского искусства откроется персональная выставка Сергея Григорьева «То, что дорого мне».

Источник: НИА Байкал

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея, на выставке будет представлено более 30 живописных и графических работ в жанрах портрета, пейзажа, анималистики и ню.

Сергей Григорьев окончил Иркутское художественное училище по специальности «художественное оформление». С 1976 года работал в художественной мастерской отдела главного архитектора Иркутска. С 1980 по 1987 год — в творческо-производственном комбинате СХ России. Член Союза художников России с 1995 года. На счету автора оформление около сотни изданий художественной, краеведческой и литературы по искусству. На выставке зрители смогут познакомиться с разнообразием не только жанров, но и техник исполнения работ: от классического реализма до абстрактного экспрессионизма.

Персональная выставка Сергея Григорьева «То, что дорого мне» будет работать в Галерее сибирского искусства до 6 сентября. Доступно по Пушкинской карте.

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