Персональная выставка Сергея Григорьева откроется в Иркутске 6 августа

Сергей Григорьев окончил Иркутское художественное училище по специальности «художественное оформление». С 1976 года работал в художественной мастерской отдела главного архитектора Иркутска. С 1980 по 1987 год — в творческо-производственном комбинате СХ России. Член Союза художников России с 1995 года. На счету автора оформление около сотни изданий художественной, краеведческой и литературы по искусству. На выставке зрители смогут познакомиться с разнообразием не только жанров, но и техник исполнения работ: от классического реализма до абстрактного экспрессионизма.